Зеленский обсудил с президентом Microsoft расширение IT-сотрудничества

Владимир Зеленский в Нью-Йорке обсудил расширение присутствия Microsoft в Украине с президентом корпорации Брэдом Смитом.

— Мы заинтересованы в создании в Украине дата-центра Azure. Также речь шла об участии Microsoft в разработке систем электронного голосования, антикоррупционных программ и взаимодействии в сфере кибербезопасности и противодействия дезинформации, — написал глава государства в Twitter.

Обговорив з @BradSmi розширення присутності @Microsoft в Україні. Ми зацікавлені у створенні в ???????? дата-центру #Azure. Також ішлося про участь #Microsoft у розробці систем електронного голосування, антикорупційних програм і взаємодію у сфері кібербезпеки та протидії дезінформації. pic.twitter.com/PaonaUo8D7 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 22, 2021

Зеленский во время встречи отметил, что в Украине сейчас создается один из лучших налоговых и правовых режимов для IT-компаний.

— Мы строим цифровое государство, и нам очень важно, чтобы данные украинцев хранились на облачных сервисах на территории Украины, — подчеркнул глава государства.

Зеленский пригласил Смита посетить Украину в удобное для него время.