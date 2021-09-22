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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Зеленский обсудил с президентом Microsoft расширение IT-сотрудничества

Зеленський з президентом Microsoft

Владимир Зеленский в Нью-Йорке обсудил расширение присутствия Microsoft в Украине с президентом корпорации Брэдом Смитом.

— Мы заинтересованы в создании в Украине дата-центра Azure. Также речь шла об участии Microsoft в разработке систем электронного голосования, антикоррупционных программ и взаимодействии в сфере кибербезопасности и противодействия дезинформации, — написал глава государства в Twitter.

 

Зеленский во время встречи отметил, что в Украине сейчас создается один из лучших налоговых и правовых режимов для IT-компаний.

— Мы строим цифровое государство, и нам очень важно, чтобы данные украинцев хранились на облачных сервисах на территории Украины, — подчеркнул глава государства.

Зеленский пригласил Смита посетить Украину в удобное для него время.

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Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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