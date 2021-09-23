В Верховную Раду могут пройти пять партий — социальный опрос

Политические партии Слуга народа, Европейская солидарность, Оппозиционная платформа — За жизнь, Батькивщина, Сила и честь могли бы преодолеть проходной барьер в 5% на выборах в Верховную Раду, если бы они были запланированы на ближайшее воскресенье.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Динамика социально-политических настроений и оценок населения Украины, проведенного Центром Социальный мониторинг 11-19 сентября.

24,7% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором, поддержали бы политическую партию Слуга народа. На второй строке находится Оппозиционная платформа — За жизнь с показателем в 17,1%.

За Европейскую солидарность отдали бы свой голос 15,9% граждан, Батькивщину поддержали бы 11,2% украинцев, а за политпартию Сила и честь проголосовали бы 5,8% респондентов.

На прохождение в Раду имеет шансы политсила Украинская стратегия Гройсмана (4,8%), она находится в пределах статистической погрешности.

Другие политические партии не смогли бы преодолеть проходной барьер, поскольку сейчас имеют поддержку только от менее чем 3% украинцев, которые определились с выбором.

Интересно, что 4,1% респондентов хотели бы испортить бюллетень. 15,2% граждан не определились, какую политическую партию поддерживают, а еще 14,1% украинцев не пошли бы на выборы.

Всего опросили 3 010 человек в возрасте от 18 лет методом индивидуальных интервью по месту жительства респондентов в регионах, подконтрольных украинскому правительству.