23 сентября в Верховной Раде состоится два заседания — очередное и внеочередное. Онлайн-трансляцию обоих пленарных заседаний смотрите на Фактах ICTV.

Самый важный вопрос повестки дня — второе чтение законопроекта №5599 о предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов), определенного президентом Владимиром Зеленским как неотложный.

Среди других важных вопросов — внесение изменений в Налоговый и Таможенный кодексы Украины, касающихся налогообложения товаров, которые перемещаются (пересылаются) в международных почтовых и экспресс-отправлениях.

В 16.00 состоится внеочередное заседание парламента. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков созывает его по требованию 165 народных депутатов.

Будут рассматривать законопроекты относительно уменьшения фискального давления и упрощения учета доходов физических лиц-предпринимателей.