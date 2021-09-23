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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Онлайн-трансляция заседания Верховной Рады 23 сентября

Верховная Рада

23 сентября в Верховной Раде состоится два заседания — очередное и внеочередное. Онлайн-трансляцию обоих пленарных заседаний смотрите на Фактах ICTV.

Самый важный вопрос повестки дня — второе чтение законопроекта №5599 о предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов), определенного президентом Владимиром Зеленским как неотложный.

Среди других важных вопросов — внесение изменений в Налоговый и Таможенный кодексы Украины, касающихся налогообложения товаров, которые перемещаются (пересылаются) в международных почтовых и экспресс-отправлениях.

В 16.00 состоится внеочередное заседание парламента. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков созывает его по требованию 165 народных депутатов.

Будут рассматривать законопроекты относительно уменьшения фискального давления и упрощения учета доходов физических лиц-предпринимателей.

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Закон об олигархах и внеочередное заседание: повестка дня Рады на 23 сентября

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