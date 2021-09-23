23 сентября в Верховной Раде состоится два заседания — очередное и внеочередное. Онлайн-трансляцию обоих пленарных заседаний смотрите на Фактах ICTV.
Самый важный вопрос повестки дня — второе чтение законопроекта №5599 о предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов), определенного президентом Владимиром Зеленским как неотложный.
Среди других важных вопросов — внесение изменений в Налоговый и Таможенный кодексы Украины, касающихся налогообложения товаров, которые перемещаются (пересылаются) в международных почтовых и экспресс-отправлениях.
В 16.00 состоится внеочередное заседание парламента. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков созывает его по требованию 165 народных депутатов.
Будут рассматривать законопроекты относительно уменьшения фискального давления и упрощения учета доходов физических лиц-предпринимателей.