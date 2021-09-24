Верховная Рада 23 сентября голосами 279 народных депутатов приняла закон о так называемых олигархах, инициированный президентом Владимиром Зеленским. Эксперты прогнозируют, что вокруг документа будет еще много политических и правовых дискуссий, а также обжалование в Конституционном суде Украины, и даже в ЕСПЧ.

И дело здесь не только в том, что Украина не дождалась заключения Венецианской комиссии, заявил в комментарии Фактам ICTV политолог Владимир Фесенко.

Без заключения Венецианской комиссии

В начале сентября омбудсмен Людмила Денисова заявила, что законопроект №5599 об олигархах не соответствует Конституции, и обратилась к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьбой направить его в Венецианскую комиссию для получения заключения. Там приняли запрос только 16 сентября. Через неделю парламент принял документ, не дождавшись рекомендаций.

Фесенко говорит, что это не критично, поскольку в нашей законодательной и конституционной процедуре нет Венецианской комиссии. Хотя признает — это будет дополнительным поводом для критики.

— Не по каждому законопроекту обращаются к Венецианской комиссии, только в отдельных случаях, когда возникают серьезные дискуссии. Она выполняет роль дополнительной внешней экспертизы. Это, скорее, совет, а не обязанность выполнять рекомендации, прислушиваться к ее замечаниям, — объясняет политолог.

На самом деле обращаться к Венецианской комиссии надо было сразу — когда появился проект, или после первого чтения, то есть еще летом.

— Думаю, что это была чисто тактическая игра с обеих сторон. Монобольшинство играло на скорейшее принятие этого закона, оппоненты наоборот — на максимальное затягивание, — считает эксперт.

По его мнению, замечания Венецианской комиссии относительно закона, которые, вероятно, появятся уже в начале 2022 года, можно будет оформить как отдельный законопроект изменений к принятому документу.

Обжалование в судах

Существует высокая вероятность, что документ могут обжаловать и в КСУ, и в ЕСПЧ.

— Я могу сказать с высокой вероятностью, почти 100-процентной — будут обжалования в судах, в частности по заявлению омбудсмена Людмилы Денисовой, чтобы потом можно было обратиться в Европейский суд по правам человека. Также почти 100-процентно будут обращения в Конституционный суд. Поэтому борьба вокруг этого закона продолжится, — уверен Фесенко.

Как будет работать закон об олигархах

Больше всего вопросов возникает вокруг того, как этот документ будет работать, поскольку ничего подобного в Украине еще не было. Особенно, когда будут создавать сам Реестр олигархов, когда заработает информационно-аналитическая система, которую готовят в СНБО.

— Там есть определенные вопросы. Например, как выявлять и фиксировать монопольное влияние отдельных олигархов. Здесь важны критерии. АМКУ, видимо, какую-то методику подготовит. Кстати, с высокой вероятностью как раз будут оспаривать в Конституционном суде СНБО как оператора Реестра. Потому что было много критики и замечаний, в Конституции нет нормы о такой функции Совета нацбезопасности и обороны. Это пока предположение, но я думаю, что нас ждет достаточно серьезная политическая и правовая борьба вокруг этого закона, — прогнозирует политолог.

Он также обратил внимание на то, как будут считать состояние, потому что рейтинги в Forbes или Фокусе — это просто экспертные оценки.

— А как их будет считать СНБО? На самом деле, это достаточно большой объем работы. Безусловно, претендентов на попадание в этот Реестр будет не очень много. Если считать, исходя из оценок журналистских, кто имеет состояние более $90 млн, таких у нас около 100 человек. Но это по одному признаку. Далее — надо определить, кто из этих людей является бенефициаром в массмедиа. То есть существует немало нюансов, я уже не говорю о финансировании политических партий. Как правило, большая часть финансирования, особенно избирательного процесса, идет теневым путем — это кэш, то есть наличные, — отметил Фесенко.

Он предполагает, что СНБО будет искать механизмы, как выявлять реальное финансирование партий, поскольку отчетов НАПК недостаточно.

Политолог считает, что по признаку участия в политическом процессе напрямую будут претендовать на попадание в этот список прежде всего депутаты Верховной Рады и, возможно, некоторые депутаты местных советов. То есть реальных претендентов будет не так много — в первом списке окажется около 10 человек.

– Но будут вопросы: почему кто-то попал туда, кто-то не попал, будут подозрения и т. п. Это отдельная история. С одной стороны — реальная практика, как этот закон будет работать. А с другой — это его обжалование в различных судах, вплоть до Конституционного суда, а после прохождения правовой процедуры в Украине — и в ЕСПЧ, — подытожил Фесенко.

Принятие закона об олигархах

Законопроект о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов), Верховная Рада приняла 23 сентября во втором чтении. К нему депутаты подали более 1,2 тыс. поправок.

Однако профильный комитет учел только основополагающие, поскольку нардепы решили рассматривать законопроект по спецпроцедуре — без права поставить все свои поправки к документу.

В частности добавили понятие представитель олигарха — это лицо, которое проводит встречи и беседы с публичными служащими от имени или в интересах олигарха.

Появилось объяснение, что такое признак участия в политической жизни — финансирование деятельности партии, политической агитации или проведения митингов или демонстраций с политическими требованиями.

Закон предусматривает создание Реестра олигархов, в который будут вносить лиц, соответствующих минимум трем из четырех критериев: значительное влияние на СМИ, участие в политической жизни, бенефициарное владение компанией-монополистом и состояние более 1 млн прожиточных минимумов.

Он заработает через полгода после подписания и опубликования и будет действовать в течение 10 лет.

Детально о том, что предусмотрено в законе об олигархах — в материале на Фактах ICTV.