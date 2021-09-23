Рада провалила голосование за отмену обязательных кассовых аппаратов

Верховная Рада на внеочередном заседании 23 сентября не поддержала законопроект №2645 и два альтернативных об отмене норм, предусматривающих усиление фискального давления путем расширения сферы применения регистраторов расчетных операций, то есть кассовых аппаратов.

В сессионном зале не хватило голосов, поскольку зарегистрировался только 161 депутат.

Документом предлагалось внести изменения в закон о применении регистраторов расчетных операций (РРО) в сфере торговли, общественного питания и услуг в части отмены норм по расширению сферы применения.

Его полностью сняли с рассмотрения, поскольку за то, чтобы отправить закон на доработку или на повторное первое чтение, голосов также не хватило.

Принятия этого законопроекта ждали физлица-предприниматели, которые 23 сентября собрались на митинг под Верховной Радой.

Между ними и полицией произошли столкновения, пострадала одна из митингующих. Женщину с травмой ноги забрала скорая.

Предприниматели пытались прорваться через кордон полиции под Верховной Радой и перекрыть движение по улице Грушевского. Но митингующих с дороги оттеснили.