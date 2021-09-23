Выдача российских паспортов украинским гражданам на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и Крыма доказательство безнаказанности и неуважения к международному праву.

Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН.

— Выдача сотням тысяч украинцев на временно оккупированных территориях Украины сотен тысяч паспортов другого государства. Что это, как не доказательство международного преступления? Что это, как не доказательство безнаказанности и неуважения к международному праву? Более того, Россия сама об этом официально заявляет и заставляет наших граждан участвовать в выборах в российский парламент, — заявил Зеленский.

Как добавил глава государства, если ООН действенно и мощно не отреагирует на проведение выборов в Госдуму РФ на оккупированных территориях Украины и раздачу российских паспортов, то это доказательство того, что оживлять организацию поздно.

— Но я верю, что не поздно и ООН будет поддерживать тех, кто хочет изменить мир к лучшему, — добавил президент.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский 20 сентября прибыл в США вместе с украинской делегацией. Цель визита — участие в 76-й сессии Генассамблеи ООН.

Главными темами сессии стали пандемия коронавируса, изменения климата. Также известно, что обсуждают ситуацию на Донбассе и в Крыму.

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Зеленский ставит за цель консолидировать международную поддержку мира для Украины. Это касается вопросов противодействия российской агрессии, привлечения инвестиций в страну, борьбы с пандемией.