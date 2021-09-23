В четверг, 23 сентября, традиционно в 10.00 начнется очередное заседание Верховной Рады. На повестке дня — голосование во втором чтении за законопроект №5599 о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов), определенный президентом Владимиром Зеленским как неотложный.

В первом чтении нардепы рассмотрят изменения в некоторые законы (№5148) относительно повышения качества пищевых продуктов, потребляемых детьми, а также несколько альтернативных законопроектов, которыми предлагается внесение изменений в Кодекс административного судопроизводства Украины относительно подсудности дел Верховному Суду в качестве суда первой инстанции.

Вопросы второго чтения:

законопроект №4046 о внесении изменений в некоторые законодательные акты по стимулированию деятельности фермерских хозяйств;

внесение изменений в Налоговый кодекс Украины (№4278) относительно налогообложения товаров, которые перемещаются (пересылаются) в международных почтовых и экспресс-отправлениях;

соответствующие изменения (№4279) относительно обложения таможенными платежами товаров, которые перемещаются (пересылаются) в международных почтовых отправлениях — в Таможенный кодекс Украины;

проект закона №2515 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления административной ответственности за незаконную торговлю горючим;

законопроект №5542-1 о внесении изменений в некоторые законы по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц и т. п.

Сразу после основного заседания состоится внеочередное заседание парламента, которое председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков созывает на 16.00 по требованию 165 народных депутатов.

На его рассмотрение выносятся четыре законопроекта, касающихся внесения изменений в Налоговый кодекс относительно снижения фискального давления и упрощения учета доходов физических лиц-предпринимателей.