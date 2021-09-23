Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал принятие сегодня в Верховной Раде так называемого законопроекта об олигархах.

Соответствующий комментарий глава государства обнародовал на своей официальной странице в Facebook.

Он, в частности, поблагодарил нардепов, которые сегодня поддержали законопроект №5599, а это представители Слуги народа, Голоса, депутатских групп За будущее и Доверие.

По мнению Зеленского, благодаря этому закону Украина получит шанс на построение цивилизованных отношений между крупным бизнесом и государством.

– Было очень много давления на наших депутатов, очень много интриг и даже шантажа. Но закон принят… Олигархической ветви власти в Украине больше не будет. Законодательная, исполнительная и судебная – да. А для олигархов путь один – стать чистым бизнесом, — заявил президент.

Стоит отметить, что рассмотрение законопроекта №5599 во втором чтении сегодня сопровождалось блокированием трибуны и протестами от ряда оппозиционных фракций.

Рассмотрение происходило по сокращенной процедуре. И хотя к документу было внесено более 1200 поправок, однако они в основном были проигнорированы.

На голосование в зале были поставлены лишь 13 поправок, каждая из которых автоматически предопределяла поддержку или отклонение ряда других.

Инициатором законопроекта №5599 является именно президент Владимир Зеленский.

1 июля Верховная Рада Украины приняла этот документ в первом чтении. На заседании, вопреки регламенту, не были рассмотрены альтернативные законопроекты.

В парламентском комитете по вопросам интеграции Украины в ЕС рекомендовали доработать документ, аргументируя это тем, что его принятие в действующей редакции противоречит соблюдению принципа правовой определенности.

3 сентября омбудсмен Людмила Денисова заявила, что законопроект №5599 об олигархах не соответствует Конституции. В связи с этим она написала открытое письмо главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову.

10 сентября он направил законопроект для экспертного заключения Венецианской комиссии. 16 сентября Венецианская комиссия приняла запрос Украины об рассмотрении законопроекта №5599 о так называемых олигархах.

Ряд политиков заявляли, что законопроект может нарушить базовые права человека и повлиять на свободу слова в Украине.

Что предусматривает закон №5599 об олигархах

Согласно законопроекту, в Украине будет создан Реестр олигархов. Документ также предусматривает декларирование публичными служащими контактов с олигархами, которые присутствуют в реестре.

Согласно закону олигарх – это лицо, отвечающее минимум трем из четырех критериев:

участвует в политической жизни;

влияет на СМИ;

является конечным бенефициарным владельцем предприятия, который после дня вступления в силу настоящего закона является субъектом естественных монополий или занимает доминирующее положение на рынке в соответствии с законом Украины О защите экономической конкуренции и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает такое положение;

стоимость активов лица превышает 1 млн прожиточных минимумов.

Решение о признании лица олигархом будет принимать СНБО.

О других деталях принятия законопроекта – читайте в материале.

Источник: Владимир Зеленский