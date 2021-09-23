Зеленский в ООН: Украина не засыпала, это сложно сделать под звуки взрывов

22 сентября президент Украины Владимир Зеленский выступил на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Глава государства во время выступления говорил о войне на Донбассе, которая длится с 2014 года.

— Пора просыпаться? Честно — Украина не засыпала. Это сложно сделать под звуки взрывов, под звуки выстрелов, которые звучат в нашем оккупированном Донбассе восьмой год подряд.

Зеленский отметил, что ежегодно количество погибших в результате российской агрессии только растет. Он это повторял во время выступлений в 2019 и 2020 годах и сейчас. Если в 2019 году количество погибших составило 13 тыс., то в этом году это 15 тыс.

— Ежегодно эти цифры звучат в ООН с одной лишь поправкой — ежегодно эти цифры, к сожалению, растут … Вот вам цена свободы, вот вам цена независимости.

Президент предложил проводить заседания ООН в “горячих точках”, чтобы действительно видеть и понимать глобальные проблемы. Он добавил, что Украина готова участвовать в заседаниях у любой из точек.

Сессия Генеральной ассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке. Общие дебаты мировых лидеров начались 21 сентября и продлятся до 27 сентября. Главная тема обсуждений 76-й сессии — пандемия Covid-19 и изменения климата.