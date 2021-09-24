Энергетическая война, которую развязал Газпром: Шмыгаль о ценах на газ в Европе

Увеличение цен на газ в Европе — это энергетическая война, которую развязала российская компания Газпром. Цель — скорее ввести в эксплуатацию газопровод Северный поток-2. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выступления в Верховной Раде Украины.

— То, что мы видим с ценами на газ на европейских биржах — это энергетическая война, которую развязал Газпром для шантажа и введения в эксплуатацию Северного потока-2. Это очевидный факт…

По мнению Шмыгаля, это подтверждается уменьшением экспорта газа со стороны Газпрома и отказом от мощностей украинской газотранспортной системы.

— Спотовая цена на европейских биржах достигла рекорда за всю историю и составляет более 25 грн за куб м в пересчете.

Премьер-министр добавил, что для защиты населения от колебания цен правительство обязало все газоснабжающие компании ввести годовой продукт.

Шмыгаль заверил, что тарифы на газ и отопление не изменятся для украинцев. Правительство обеспечило для этого все условия. Кроме того, финансирование программы субсидий был увеличено на 12 млрд грн.

Цены на газ в Европе выросли уже в два с половиной раза с начала года. Эксперты прогнозируют дальнейший рост.

Европейские запасы топлива в настоящее время на 20% меньше нормы. Подробнее о ценах на газ в Европе — в материале.