Кандидатов в министры могут заслушать на заседании Слуги народа в Трускавце — нардеп

Кандидатов на должности руководителей министерств Кабмина, в которых планируют провести кадровые ротации, могут заслушать на заседании фракции Слуга народа в Трускавце.

Об этом журналистам в кулуарах Верховной Рады рассказала заместительница главы фракции Слуга народа Евгения Кравчук.

По ее словам, заседание фракции будет совещанием народных депутатов с президентом, представителями Офиса президента и членами Кабмина. Евгения Кравчук добавила, что на этой встрече будут подведены итоги проделанной работы и намечены планы на будущее.

На днях глава партии Слуга народа Александр Корниенко сообщил, что политсила планирует большое заседание в Трускавце с участием президента Украины Владимира Зеленского и членов правительства.

По его словам, оно продлится несколько дней — в пятницу-воскресенье (то есть 1-3 октября). Ключевые вопросы планируют рассмотреть во второй половине дня пятницы, а также днем ​​в субботу, 2 октября.

Александр Корниенко также подтвердил, что большое выездное заседание фракции будет посвящено обсуждению стратегии работы на следующий год, достижений за прошедшие два года и плану по законопроектным работам.

Ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что кадровые ротации в Кабинете министров могут произойти уже в ближайшее время, в конце сентября — начале октября.

По его мнению, в правительстве заменят трех или четырех министров, но кто именно это будет, он не сказал.