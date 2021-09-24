В пятницу, 24 сентября, в Верховной Раде состоится очередное пленарное заседание. Онлайн-трансляцию смотрите на Фактах ICTV.

Начнется оно в 10.00 с часа вопросов к правительству.

Перед народными депутатами отчитается премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он расскажет о подготовке к отопительному сезону, тарифах и ценах на коммунальные услуги, а также предоставлении субвенций из государственного бюджета на субсидии населению.

Верховная Рада сегодня также рассмотрит несколько важных законопроектов.

Среди них — внесение изменений в Налоговый кодекс по стабилизации расчетов на рынке электрической энергии и внесение изменений в закон о государственном бюджете на 2021 год относительно увеличения расходов на закупку, проектирование и установку кислородных станций.

Неделю назад с трибуны Верховной Рады Денис Шмыгаль заявил, что в отопительном сезоне 2021-2022 годов тарифы на тепло и горячую воду повышаться не будут.

Кроме того, в Кабмине гарантировали, что в течение отопительного сезона цена на газ для бытовых потребителей не будет превышать 7,96 грн за кубометр.