Палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета с $300 млн Украине

Предоставление Украине помощи на безопасность объемом $300 млн — это предусмотрено проектом оборонного бюджета США на 2022 год, который 316 голосами поддержала Палата представителей.

Это значит, что объем программы помощи Украине увеличен на $50 млн.

Чтобы закон вступил в силу, его еще должен одобрить Сенат и подписать президент США Джо Байден.

К законопроекту об оборонном бюджете включены также ряд поправок, касающихся санкций против проекта Северный поток-2 и ограничений на операции с российскими гособлигациям.