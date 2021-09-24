В пятницу, 24 сентября, заседание парламента начнется в 10.00 из часа вопросов к правительству. Премьер-министр Денис Шмыгаль выступит с отчетом о тарифах и ценах на коммунальные услуги для населения, а также предоставлении субвенций из государственного бюджета на субсидии.

Будет говорить глава правительства и о подготовке к отопительному сезону 2021-2022.

Народные депутаты также рассмотрят ряд законопроектов в первом и втором чтении.

Вопросы первого чтения:

законопроект №5399 о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно стабилизации расчетов на рынке электрической энергии;

внесение изменений (№4256) в закон О местном самоуправлении в Украине относительно обеспечения прозрачности и открытости местных советов путем определения ответственных лиц за обнародование результатов поименных голосований.

Второе чтение: