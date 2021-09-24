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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Отчет Шмыгаля о тарифах на тепло и бюджете: повестка дня Рады на 24 сентября

Верховна Рада

В пятницу, 24 сентября, заседание парламента начнется в 10.00 из часа вопросов к правительству. Премьер-министр Денис Шмыгаль выступит с отчетом о тарифах и ценах на коммунальные услуги для населения, а также предоставлении субвенций из государственного бюджета на субсидии.

Будет говорить глава правительства и о подготовке к отопительному сезону 2021-2022.

Народные депутаты также рассмотрят ряд законопроектов в первом и втором чтении.

Вопросы первого чтения:

  • законопроект №5399 о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно стабилизации расчетов на рынке электрической энергии;
  • внесение изменений (№4256) в закон О местном самоуправлении в Украине относительно обеспечения прозрачности и открытости местных советов путем определения ответственных лиц за обнародование результатов поименных голосований.

Второе чтение:

  • проект закона №4533 о конституционной процедуре;
  • изменения в законодательство (№4358) по охране здоровья населения от вредного воздействия табака;
  • законопроект №5460 о внесении изменений в закон О Государственном бюджете Украины на 2021 год, которыми предусмотрено увеличение расходов на закупку, проектирование и установку кислородных станций.
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Тарифы на тепло не будут повышаться в этом отопительном сезоне - Шмыгаль

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