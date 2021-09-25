Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает, что парламентариям нужно было более профессионально готовиться к рассмотрению законопроекта об олигархах №5599 23 сентября, чтобы это максимально соответствовало нормам регламента.

А та дискуссия, которая сейчас продолжается, не способствует запуску так называемой антиолигархической реформы.

Об этом спикер парламента заявил во время программы Свобода слова Савика Шустера.

– Я предостерегал всех коллег относительно спешки. Все было сделано торопливыми движениями в последнюю ночь, когда не приглашались даже автора правок на заседания комитетов. Это привело к тому, что сегодня после того, как за этот важный документ проголосовали в стенах Рады, процедуру сравнивают с голосованием 16 января 2014 года (в этот день ВР приняла так называемые диктаторские законы, – Ред.), – говорит Дмитрий Разумков.

Спикер парламента, анализируя сводную таблицу по итогам заседания сессии 23 сентября, заявляет о наличии многих ошибок.

Однако несмотря на все это Дмитрий Разумков констатирует: решение, которое приняла Верховная Рада, есть.

– Действительно, имеем коллизию, но решение Верховной Рады принято, – сказал он.

23 сентября Верховная Рада приняла законопроект об олигархах №5599.

Впоследствии выяснилось, что депутаты проголосовали за поправки, исключающие друг друга.

Народные избранники проголосовали за 398-ю поправку от спикера парламента Дмитрия Разумкова, которая предусматривает, что человека признает олигархом Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

А также учли первую редакцию закона об олигархах, в которой говорилось, что определять олигарха будет Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

24 сентября первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук заявил об исправлении допущенных в стенограмме неточностей относительно законопроекта №5599.

Фото: Верховная Рада