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Факты / Украина / Политика
Юлія Захарченко |

Глава Верховной Рады Разумков во второй раз выздоровел после Covid-19

дмитро разумков

Председатель Верховной Рады IX созыва Дмитрий Разумков во второй раз выздоровел после коронавируса. Спикер Рады возвращается к обычному режиму работы.

Об этом Дмитрий Разумков сообщил на своей странице в социальные сети Facebook, добавив фотографию с отрицательным результатом теста на Covid-19.

— Тест на коронавирус — отрицательный, настроение — положительное! С завтрашнего дня возвращаюсь к обычному режиму, — написал политик.

Разумков отметил, что впереди его ждет много вызовов, поэтому он будет продолжать работать на полную.

10 сентября стало известно, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков второй раз заболел коронавирусом. Председатель парламента продолжал выполнять свою работу в дистанционном формате.

Разумков получил положительный тест на Covid-19 во время прохождения тестирования перед массовым мероприятием — Ялтинской европейской стратегией.

Поэтому политик выступил на мероприятии дистанционно. По словам Дмитрия Разумкова, у него не было явных симптомов болезни, поэтому тестирование помогло обнаружить заболевание.

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Фото: УНИАН

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