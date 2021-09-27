Кулеба рассказал, чего Украина ждет от нового правительства Германии

Украина надеется на формирование по итогам выборов в Германии коалиции, которая будет благоприятной для развития двухсторонних отношений.

Для этого официальный Киев системно работал со всеми политическими силами ФРГ, заявил в воскресенье, 26 сентября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

— Владимир Зеленский общался с лидером христианских демократов Армином Лашетом. Я, в свою очередь, провел переговоры с лидером социал-демократов Олафом Шольцем, когда был в Берлине. Мы объяснили им позицию Украины по всем ключевым вопросам, — заявил глава украинской дипломатии.

По его словам, именно такой долгосрочный и системный подход необходим, чтобы обеспечить достижение поставленных целей в украино-немецких отношениях.

Кулеба подчеркнул, что неважно, кто именно сменит Ангелу Меркель на посту канцлера и какие партии сформируют коалицию.

Самое главное, по его мнению, чтобы отношения между Германией и Украиной продолжали развиваться в позитивном ключе.

Киев считает ключевым приоритетом своей внешнеполитической деятельности развитие отношений со стратегическими партнерами, в число которых входит ФРГ, резюмировал министр.