Президент РФ Владимир Путин заявил, что расширение инфраструктуры НАТО на территорию Украины будет для России пересечением ее красных линий. В ответ на это глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что эти красные линии для Путина ограничиваются территорией России.
Об этом Кулеба написал в Twitter.
По его словам, власти Украины сами разберутся, что им делать в интересах своего народа.
— Красные линии Путина ограничиваются территорией РФ. С нашей стороны российско-украинской границы мы сами разберемся, что нам делать в интересах украинского народа и безопасности Украины и Европы, — написал Кулеба.
«Червоні лінії» Путіна обмежуються територією РФ. З нашого боку російсько-українського кордону ми самі розберемося, що нам робити в інтересах українського народу і безпеки України та Європи. https://t.co/vxlmvzn7Ml
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 27, 2021
Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин и Александр Лукашенко неоднократно обсуждали тему потенциального расширения НАТО на территорию Украины.
На вопрос, какими могут быть ответные меры России и Беларуси на расширение НАТО, Песков заявил, что это будут “действия по обеспечению безопасности двух государств”.
Отметим, ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил, что Украина вводит все стандарты НАТО и готова ко вступлению по решению Альянса.