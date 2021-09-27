Президент РФ Владимир Путин заявил, что расширение инфраструктуры НАТО на территорию Украины будет для России пересечением ее красных линий. В ответ на это глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что эти красные линии для Путина ограничиваются территорией России.

Об этом Кулеба написал в Twitter.

По его словам, власти Украины сами разберутся, что им делать в интересах своего народа.

— Красные линии Путина ограничиваются территорией РФ. С нашей стороны российско-украинской границы мы сами разберемся, что нам делать в интересах украинского народа и безопасности Украины и Европы, — написал Кулеба.

«Червоні лінії» Путіна обмежуються територією РФ. З нашого боку російсько-українського кордону ми самі розберемося, що нам робити в інтересах українського народу і безпеки України та Європи. https://t.co/vxlmvzn7Ml — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 27, 2021

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин и Александр Лукашенко неоднократно обсуждали тему потенциального расширения НАТО на территорию Украины.

На вопрос, какими могут быть ответные меры России и Беларуси на расширение НАТО, Песков заявил, что это будут “действия по обеспечению безопасности двух государств”.

Отметим, ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил, что Украина вводит все стандарты НАТО и готова ко вступлению по решению Альянса.