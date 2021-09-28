Ермак рассказал, обсуждал ли Зеленский в США возможность миссий ООН на Донбассе

Во время визита президента Украины в США, где он выступал на сессии Генеральной ассамблеи ООН, вопрос о миротворческих миссий ООН в Украине не обсуждался.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV.

— Украинская сторона выступает категорически против замороженного конфликта. Вопрос “голубых касок” (миротворческих миссий ООН, — Ред.), которые могли бы появиться, пока не обсуждался. Я думаю, что мы пока не на той стадии, чтобы обсуждать этот вопрос.

Ермак отметил, что существуют силы по поддержанию мира под эгидой ООН. Но чтобы поддерживать мир, его нужно сначала достичь.

Для этого, по мнению главы ОП, необходимо “сесть за стол переговоров” с Россией, которая не признает себя стороной конфликта, и договориться о начале прекращения войны и возвращения оккупированных территорий.