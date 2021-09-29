Мэр Запорожья Владимир Буряк подал в отставку. Причиной стали проблемы со здоровьем.

О намерении уйти с поста мэра Запорожья Буряк сообщил 29 сентября во время сессии городского совета.

Буряк отметил, что у него в последнее время были проблемы со здоровьем — он был на больничном и перенес три операции. Врачи рекомендовали мэру Запорожья поберечь здоровье.

Владимир Буряк заявил, что оставлять политику и ехать из Запорожья не планирует. Его политическая партия Единение продолжит работу.

— Партия Владимира Буряка Единение продолжает начатое и я лично буду активно участвовать в развитии партии и родного города.

Владимиру Буряку сейчас 55 лет. Впервые был избран мэром Запорожья в 2015 году, тогда он баллотировался как самовыдвиженец.

На местных выборах в октябре 2020 года Буряка второй раз избрали мэром. Он получил 59,99% голосов избирателей, баллотируясь уже от собственной партии Партия Владимира Буряка Единения.

О поддержке Буряка на местных выборах заявляла партия Оппозиционная платформа — При жизни.

Буряк запомнился на посту, в частности, тем, что получал самую высокую заработную плату среди всех мэров.

По данным движения Чесно, его ежемесячный оклад составлял около 114 тыс. грн. Для сравнения, мэр Киева Виталий Кличко получает за месяц около 59 тыс. грн.