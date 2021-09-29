Кремлевские СМИ журналистикой считать нельзя. Это пропаганда, с которой нужно бороться путем блокировок.

Такое мнение высказал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, реагируя на блокировку кремлевских каналов Russia Today и DFP в Германии.

По его словам, их заблокировали неслучайно после выборов в Германии. Министр предполагает, что возможно, речь идет об очередном вмешательстве Кремля в заграничный избирательный процесс.

— Теперь российские власти требует запретить на своей территории трансляцию всех общеизвестных немецких каналов, которые известны в мире своей беспристрастностью, соблюдением журналистских стандартов. Конечно, назвав их иноагентами, — отметил Ткаченко в твоем Telegram-канале.

По его мнению, цивилизованный мир все больше понимает важность противодействия информационной агрессии, фейкам, дезинформации.

— Ведь кремлевские СМИ журналистикой считать нельзя. Это лишь средства массовой дезинформации, — продолжил глава Минкульта.

Министр подчеркнул, что единственным способом борьбы с российской пропагандой является блокировка, что показала Украина.

— Рад тому, что информационное поле Германии станет чище без грязи и лжи, навязываемой кремлевской пропагандой. Украинский опыт запрета тройки каналов Медведчука, а также блокировки пропагандистских соцсетей показывает, что это фактически единственный способ борьбы с информационными атаками Кремля, — резюмировал Ткаченко.

Напомним, накануне Youtube заблокировал два канала немецкой редакции российского пропагандистского телеканала Russia Today, финансируемого правительством России.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что администрация Youtube удалила каналы без возможности восстановления. По ее словам, такое решение якобы является войной, объявленной России Германией.

Источник: Tkachenko.UA