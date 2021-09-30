Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Международной федерации баскетбольных ассоциаций Европы (ФИБА) Тургаем Демирелем.

Глава государства заверил, что Украина выполнит все необходимые условия для проведения Чемпионата Европы по баскетболу в 2025 году. В частности, построит необходимые спортивные арены.

Зеленский подчеркнул, что спорт является одним из приоритетов государства, в том числе Евробаскет 2025, на проведение которого Украина подала заявку.

– Такие события и победа в борьбе за право их проводить объединяют нацию.

Президент ФИБА поблагодарил Зеленского за инициативу и отметил, что намерение провести соревнование вдохновило Федерацию баскетбола Украины.

– Я знаю, насколько такие события важны для национальных федераций и всей нации.

Украина выполнит все условия для проведения Евробаскета в 2025 году — Зеленский / 3 фотографии

Заявку на проведение мужского Евробаскета в 2025 году Украина подала в сентябре. Ранее Украина также хотела провести Чемпионат Европы по баскетболу среди женщин в 2021 году, но организатором стала Франция.

Украина получала право на проведение Евробаскета в 2015 году, но в связи с нестабильной ситуацией турнир прошел в другой стране.

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