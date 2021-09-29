Министерство иностранных дел отреагировало на слухи о возможности отмены безвизового режима Украины с ЕС.

В ведомстве сообщили, что не получали официальных сообщений с соответствующими заявлениями от Европейской комиссии. Об этом в среду, 29 сентября, журналистам сообщил спикер МИД Олег Николенко.

Николенко заверил, что причин для отмены безвиза нет.

— Никаких причин для такого решения нет и быть не может.

Представитель МИД также отметил, что в начале августа Еврокомиссия обнародовала доклад об оценке выполнения требований визовой либерализации странами Западных Балкан и Восточного партнерства, в частности Украины.

По словам Николенко, в документе одобрительно отзывались о соблюдении Украиной норм безвизового режима. Были и рекомендации усовершенствовать законодательство в сфере борьбы с коррупцией, а также улучшить управление миграционными процессами.

Олег Николенко рассказал, что в ближайшее время Украина проведет консультации для некоторых стран-членов ЕС и Еврокомиссии с объяснением отдельных положений украинского законодательства.

На днях СМИ, ссылаясь на собственные источники, сообщили, что некоторые страны ЕС обсуждают вопрос отмены безвизового режима для ряда стран, в частности Украины, Молдовы, Албании и Грузии.

Причина — злоупотребление безвизом, в частности нелегальное проживание граждан трех стран на территории ЕС и необоснованные запросы на предоставление убежища.