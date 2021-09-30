Нарушение Конституции: Разумков о голосовании за закон о деолигархизации

Голосование за закон о деолизархизации №5599, которое происходило в парламенте 23 сентября, является грубым нарушением закона.

Об этом во время брифинга сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

— То, что происходило в прошлый четверг — грубое нарушение закона. Так считаю не только я. Коллеги из других фракций уже написали заявления в правоохранительные органы, Генеральную прокуратуру. То, что произошло в тот день, было нарушением Конституции. Потому что права народных депутатов были ограничены. Поэтому нужно было идти по регламенту, а не нарушать его, — объяснил Разумков.

23 сентября Верховная Рада приняла закон об олигархах №5599. За проголосовали 279 народных депутатов, против — 54. Рассмотрение законопроекта во втором чтении происходило по сокращенной процедуре.

Хотя в документ было внесено более 1 200 поправок, они в основном были проигнорированы. На голосование в зале председательствующий тогда первый вице-спикер Руслан Стефанчук, который заменял больного Covid-19 Разумкова, поставил только 13 поправок.

Каждая из них автоматически предопределяла поддержку или отклонение ряда других. Народные депутаты такой позицией были возмущены, поскольку им не дали возможности поставить каждую свою правку на голосование.

Кроме того, из-за спешки принять закон произошла правовая коллизия. Все потому, что депутаты учли одновременно три поправки (396, 398, 406), которые противоречат друг другу.

В частности, речь идет о поправке от спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, которая предусматривает, что лицо признает олигархом Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК).

Депутаты также учли первую редакцию закона об олигархах. Там написано, что определять олигарха будет Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

Будут ли переголосовывать этот закон, пока непонятно. Но Дмитрий Разумков объяснил, что подписать его он не может, поскольку этот процесс заблокирован.

Инициатором законопроекта №5599 о деолигархизации является президент Владимир Зеленский.

1 июля Верховная Рада Украины приняла этот документ в первом чтении. Но тогда, также вопреки регламенту, не были рассмотрены альтернативные законопроекты.

Тогда омбудсмен Людмила Денисова заявила, что закон об олигархах противоречит Конституции, ведь нарушает права и свободы человека. После этого документ предоставили на рассмотрение Венецианской комиссии, чтобы получить экспертное заключение.