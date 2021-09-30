Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников заявил о разблокировании работы гуманитарной подгруппы — 29 сентября состоялось очередное заседание в режиме видеоконфреренции.

По его словам, важную роль в восстановлении работы подгруппы сыграло предоставление украинской стороной гарантий безопасности для разблокирования работы КПВВ с российской стороны.

По его мнению, возобновление работы пунктов пропуска со стороны временно оккупированных территорий позволило бы решить вопросы социально-экономической поддержки граждан Украины, проживающих в ОРДЛО.

— Наша делегация вновь призвала ускорить подготовку к проведению следующего этапа одновременного взаимного освобождения удерживаемых лиц, — отметил Резников.

Говорили также о необходимости строгого соблюдения режима прекращения огня и выполнении решений лидеров нормандского формата, в частности — Парижского саммита.

Следующее заседание ТКГ состоится 13 октября.

Сейчас в списке на обмен 450 пленных украинцев. Президент Владимир Зеленский во время переговоров в Белом доме попросил Джо Байдена содействия в освобождении украинских политзаключенных, содержащихся на оккупированном Донбассе, в Крыму и на территории России.