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Факты / Украина / Политика
Максим Зайченко |

Стефанчук хочет занять место главы Верховной Рады — Разумков

дмитро разумков

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что первый заместитель спикера парламента Руслан Стефанчук хочет занять его место. При этом он заявляет, что у него не было конфликта со Стефанчуком. 

Об этом Разумков рассказал на брифинге по окончанию Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины.

По его словам, Стефанчук хотел занять его должность, когда Разумков еще был на самоизоляции. 

— Конфликта у меня с ним не было. Руслан Алексеевич хотел занимать эту должность, даже когда я находился на самоизоляции. Он не очень это скрывал, письма, писал с просьбой объяснить, почему не он выполняет обязанности. К счастью для меня и для огорчения для некоторых моих коллег, состояние здоровья точно позволяло выполнять функции главы Верховной Рады, — сообщил спикер парламента. 

Напомним, ранее фракция Слуга народа инициировала сбор подписей в Верховной Раде за отставку Разумкова. Предложение подал глава фракции Давид Арахамия.

Отметим, еще в середине сентября Арахамия допустил возможность отставки спикера Верховной Рады. Тогда он отмечал, что этот сценарий во фракции пока не обсуждали.

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Фото: УНИАН

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