ЕС самостоятельно может составить список нежелательных украинских олигархов и запретить им въезд — евроаудитор

Европейский Союз может сам разработать список украинских олигархов, чтобы ограничить их активность на европейском рынке и запретить въезд в страны-члены ЕС.

Так считают аудиторы Европейской счетной палаты. Соответствующую рекомендацию отчета Европейской счетной палаты, посвященного поддержке Евросоюзом реформ в Украине в сфере борьбы с коррупцией на высоком уровне, отметил докладчик Юган Партс.

— ЕС должен разработать своеобразную модель того, как обращаться с этой группой людей, чтобы ограничить их возможности действовать на европейском рынке, в частности отмывания денег, — объяснил рекомендацию аудитор.

Отвечая на вопрос, кто именно должен составить соответствующий список конкретных лиц, Партс отметил, что такое решение принимает Европейский совет.

— Но любое решение такого типа передается в Европейскую службу внешних действий, где вместе со странами-членами ЕС могут подумать о том, как запретить въезд в ЕС конкретным лицам, которые находятся под большим подозрением. Немного так, как в США, — добавил он.

Детализируя это предложение, аудитор отметил, что речь идет не о санкциях.

— Мы не говорим о санкциях, мы немного скромнее — мы предлагаем, что нужно сделать, чтобы эта антикоррупционная стратегия (Европейского Союза) была более эффективной, и мы предлагаем, чтобы речь шла не только о сотрудничестве ЕС и украинского правительства, но и чтобы сам ЕС мог ограничить влияние и власть этих групп людей. Если вы хотите услышать какие-то имена, вы можете открыть СМИ. Не нам называть имена, это не работа аудиторов, — констатировал Партс.

Он отметил, что сам отчет, так же как и рекомендации, непосредственно направленные на то, чтобы найти способы, чтобы улучшить общее руководство и политику.

23 сентября Верховная Рада приняла закон об олигархах №5599. За проголосовали 279 народных депутатов, против — 54.

Документ предусматривает создание Реестра олигархов, определяет порядок внесения лиц в реестр и его последствия. Решение о признании лица олигархом принимает СНБО на основании представления Кабмина, члена СНБО, НБУ, СБУ или АКУ.

Также законопроект об олигархах предусматривает декларирование публичными служащими контактов с олигархами, которые включены в реестр.

Стоит отметить, что рассмотрение законопроекта №5599 во втором чтении происходило по сокращенной процедуре. И хотя в документ было внесено более 1 200 поправок, они в основном были проигнорированы.

На голосование в зале были поставлены лишь 13 поправок, каждая из которых автоматически предопределяла поддержку или отклонение ряда других.

Инициатором законопроекта №5599 является президент Владимир Зеленский.

1 июля Верховная Рада Украины приняла этот документ в первом чтении. На заседании, вопреки регламенту, не были рассмотрены альтернативные законопроекты.

Тогда омбудсмен Людмила Денисова заявила, что закон об олигархах противоречит Конституции, ведь нарушает права и свободы человека. После этого документ предоставили на рассмотрение Венецианской комиссии, чтобы получить экспертное заключение.

24 сентября народный депутат от партии Голос Ярослав Железняк заявил, что закон об олигархах нужно переголосовать. Все потому, что депутаты учли одновременно три поправки (396, 398, 406), которые противоречат друг другу.