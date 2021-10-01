Донбасс и кадровые вопросы: повестка дня заседания Слуги народа в Трускавце

На выездном заседании фракции Слуга народа в Трускавце народные депутаты заслушают доклады по Донбассу главы МИД Дмитрия Кулебы, вице-премьера по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова и главы Офиса президента Андрея Ермака, а также обсудят кадровые вопросы.

Глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия рассказал журналистам о повестке дня заседания.

– Про Донбасс, путь к миру, какой сейчас статус, прогресс, куда мы идем. Будут докладывать Кулеба, Резников и Ермак, – отметил политик.

По его словам, на завтра, 2 октября, предусмотрена панель с силовиками, они расскажут, что им нужно от парламента.

Арахамия уточнил, что речь идет о новом законе о НАБУ, реформе СБУ, которую ждут международные партнеры Украины, по таможне много вопросов и по налоговой.

Он также подтвердил, что президент Владимир Зеленский также будет участвовать, но только на общих заседаниях.

Народные депутаты от Слуги народа, которые до сих пор не вакцинированы от Covid-19, перед заседанием фракции в Трускавце должны пройти обязательное экспресс-тестирование на коронавирус, которое позволяет получить результат уже через 15 минут.

Для этого на месте развернут пункт тестирования.

Источник: Дом