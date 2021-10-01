Министерство обороны профессионально работает над отслеживанием фейков, в том числе и тех, что созданы в России для дискредитации Вооруженных сил Украины.

В этом в эфире программы Право на власть заверила заместитель министра обороны Анна Маляр.

– Фейки, созданные для снижения доверия к украинской армии, являются системными и обычно работают по одной и той же схеме. Например, их посвящают к определенному событию, – объясняет Анна Маляр.

Так, говорит замминистра, был создан фейк, что Украина оставила в Афганистане своих военных, когда их уже там давно не было.

– Даже видео появилось из какой-то пустыни, на котором молодые мужчины уверяли, что они и являются именно теми военными, которых якобы забыла Украина. О стратегических командно-штабных учениях Объединенные усилия, в которых, кроме Украины, приняли участие Вооруженные силы 15 стран, 11 из которых являются членами НАТО, якобы от имени украинских военных писали о вспышках в воинских частях пневмонии или коронавируса, – рассказывает заместитель ведомства.

Целью такой информации, уверяет Анна Маляр, является дискредитация того, чем Украина должна гордиться.

Но самыми интересными, говорит она, являются информационные удары накануне призывной кампании, к которым Россия прибегает еще с 1990-х годов, потому что ее цель, чтобы как можно меньше людей в Украине хотели служить в армии.

– Можно выделить три группы. Они всегда одинаковы, потому что фантазия для фейков у россиян небогатая. Первое – это что военкоматы отлавливают призывников на улицах. Второе – это то, что призывают людей с инвалидностью, – перечисляет Анна Маляр.

Примером третьего вида фейков является распространенный на днях в столичной школе №115 опросный лист якобы от военкоматов, где детей попросили ответить на вопрос, что делали их родители во время Отечественной войны.

– Сейчас все, у кого есть компьютер и принтер, могут распечатать что угодно и раздать это кому угодно. Наши граждане должны понимать, что если что-то распечатано на бумаге, то это еще не является документом, – объясняет Анна Маляр.

Опросные листы, утверждает замминистра, военкоматы в школе не распространяли.

Вместе с тем, представитель ведомства констатирует: Украина не проигрывает информационную войну, а достойно оказывает ей сопротивление.

– Сегодня мы задаем тренды, на которые вынуждены отвечать наши пророссийские оппоненты. И за время войны с 2014 года мы стали сильными в информационной войне, – убеждена замминистра.

По ее словам, сейчас Минобороны подчиняется военное радио, телевидение и информационное агентство, которые собирают миллионы просмотров, имеет много читателей и слушателей.

Фото: Анна Маляр