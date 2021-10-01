Народный депутат Украины от Слуги народа Алексей Леонов провел экскурсию по отелю, где будут проживать его однопартийцы во время выездного заседания фракции.

– Друзья, золотого унитаза в номере нет. Честно говоря, немножко грустно из-за этого, — в шутку отвечает на вопросы подписчиков нардеп, идя по коридору отеля.

По его словам, в течение трех дней народные избранники будут жить в обычных номерах. Алексею Леонову, например, достался двухместный номер.

Удивило нардепа только то, что в там – большая кровать.

– Сказали, что будем жить вдвоем, только непонятно, почему кровать большая. Подожду соседа, узнаю, кто этот счастливчик, – отметил он.

Депутатов расселили в трех отелях – Mirotel Resort & Spa, Лесная песня и Rixos Prykarpattya.

1-3 октября в Трускавце продлится выездное заседание парламентской фракции Слуга народа.

На нем, вероятно, будут обсуждать возможную отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Ожидается, что в Трускавец прибудет и президент Украины Владимир Зеленский.

Для нардепов, которые еще не вакцинированы против Covid-19, развернули пункт экспресс-тестирования на коронавирус.

Не обошлось без инцидентов и на пути нардепов в Трускавец. Так, пассажиров, которые заранее приобрели билеты на поезд, из-за нардепов переселили в другой вагон.

Источник: Алексей Леонов

Фото: Алексей Леонов