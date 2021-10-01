Впереди много работы: реакция МИД на слова евроаудитора о коррупции в Украине

В Министерстве иностранных дел ответили на слова европейского аудитора Юхана Партса о том, что в Украине широко распространена большая коррупция, а поддержка ЕС и принятые меры не принесли ожидаемых результатов.

Представитель МИД Олег Николенко отметил, что отчет Европейской палаты аудиторов по ситуации с коррупцией охватывает период до 2019 года. Но с тех пор произошло немало положительных изменений.

— В течение последних трех лет Украина достигла большого прогресса в сфере развития антикоррупционной архитектуры. Курс на полное искоренение коррупции не изменить. Впереди много работы, чтобы навсегда ликвидировать целые коррупционные экосистемы, формировавшиеся десятилетиями. Поэтому мы очень ответственно подходим к рекомендациям Евросоюза, планируем и в дальнейшем с ними работать в интересах украинского народа. Среди ближайших шагов — принятие Антикоррупционной стратегии на период до 2025 года, — отметил спикер.

Среди примеров положительных изменений в вопросе борьбы с коррупцией Олег Николенко вспомнил запуск Высшего антикоррупционного суда, перезагрузку Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК), возвращение уголовной ответственности за незаконное обогащение чиновников, усиление защиты обличителей коррупции и повышение эффективности антикоррупционного контроля.

Кроме того, представитель МИД добавил, что ему хочется верить, что иногда оторванная от реальности критика о недостаточном уровне реформ не имеет целью замаскировать нежелание ЕС двигаться дальше на пути европейской интеграции Украины.

На днях Европейская палата аудиторов обнародовала отчет, в котором говорилось о том, что в Украине, как и раньше, широко распространена большая коррупция, а поддержка ЕС и принятые меры не принесли ожидаемых результатов.

Позже в одном из интервью ответствененный за подготовку отчета Юхан Партс заявил, что в Евросоюзе нет настолько коррумпированных стран, как Украина.

Источник: Европейская правда