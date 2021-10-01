На заседании фракции Слуга народа в Трускавце в субботу, 2 октября, народные депутаты обсудят кадровые изменения в правительстве. Конкретные решения еще не приняли.

Об этом сообщил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия журналистам возле отеля Rixos-Prykarpattya.

— Я не буду вам рассказывать о кадровых вопросах, потому что мы завтра (2 октября — ред.) Их будем обсуждать. Решение не приняты, — заявил он.

Он добавил, что обсуждение будет касаться больше, чем двух чиновников.

Арахамия также отметил, что пригласил на выездное заседание фракции всех министров без исключения. По его словам, члены правительства имеют право самостоятельно решать, будут ли они присутствовать на заседании.

Также известно, что нардепы заполнят анкеты, в которых дадут свои оценки работе Кабинета министров и отдельных глав министерств.

— Сегодня также депутаты оценят работу правительства и деятельности каждого из министров. Оценка будет происходить онлайн через интерактивную программу. То есть сегодня каждый народный депутат будет иметь возможность получить анкету и в этой анкете оценить работы министров, — сообщила на брифинге пресс-секретарь фракции Слуга народа Юлия Палийчук.

Отметим, ранее глава парламента Дмитрий Разумков предположил, что кадровые ротации в Кабинете министров могут произойти в ближайшее время. По его словам, назначения новых министров могут состояться уже в начале октября.

Спикер сказал, что в Кабинете заменят трех или четырех глав министерств, но кто именно это будет, он не сообщил.

Со своей стороны глава правительства Денис Шмыгаль ранее заявил, что сейчас никакие кадровые изменения в правительстве не планируются. Он отметил, что Кабмин работает, не все идеально, но не ошибается тот, кто не работает.

Также Шмыгаль заявил, что лично у него на сегодня нет претензий к кому-либо из министров.