Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с лидером России Владимиром Путиным в формате тет-а-тет. По мнению главы государства, она может быть результативной и предметной.

Об этом глава государства сообщил на брифинге по итогам выездного заседания Слуги народа в Трускавце.

– Еще раз подтверждаю: мы готовы к этой встрече. Я считаю, что это правильный шаг. Я хотел бы встретиться с президентом Российской Федерации. Мне действительно понятно, что в формате тет-а-тет встреча может быть достаточно предметной, — подчеркнул Зеленский.

По мнению главы государства, российская сторона, окружение Путина не заинтересовано в такой встрече тет-а-тет, поскольку ее результаты могут быть для Москвы непредсказуемыми.

Зеленский отметил, что готов к встрече с Путиным в нормандском формате, а также к любой встрече с российским президентом. По мнению украинского лидера, такая встреча поможет Украине в вопросе разрешения ситуации на оккупированном Донбассе, а также в вопросе захваченного Крыму.

– Уверен, что если завтра Украина скажет, что давайте не обсуждать те или иные вопросы, то встречу можно приблизить. Пока я считаю, что мы себе такого позволить не можем. Но если мы говорим о встрече тет-а-тет, не надо сосредотачиваться на конкретной адженде (повестке дня, — Ред.). Я думаю, там будет результат, потому что русскому народу он тоже нужен, — отметил Зеленский.

Он выразил убеждение, что нормандская встреча в том или ином формате состоится.