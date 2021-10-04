Верховная Рада Украины пригласила министра энергетики Германа Галущенко для доклада в рамках часа вопросов к правительству, что традиционно состоится в пятницу.

Такое решение было принято сегодня на заседании согласительного совета депутатских фракций и групп.

С предложением пригласить Галущенко выступил спикер парламента Дмитрий Разумков.

– Возвращаясь к теме тарифов, я все же предлагал бы пригласить в стены Верховной Рады и заслушать министра энергетики в связи с той ситуацией, которую мы имеем. Прогнозы, какая готовность, каким будет наполнение газовых хранилищ? Рассчитываем ли мы на ту цену, которая есть сегодня, — отметил Разумков.

Это предложение не вызвало возражений нардепов.

А представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук заверил, что Галущенко передадут приглашение на час вопросов к правительству.

С 1 октября тарифы на электроэнергию для украинцев будут рассчитываться по новому правилу. Граждане будут платить за свет по разной цене в зависимости от того, сколько кВт они потребили.

Так, для домохозяйств, что использовали в течение месяца до 250 кВт/ч, стоимость электроэнергии с 1 октября составит 1,44 грн за 1 кВт/ч. Украинцы, которые потребляют более 250 кВт/ч в месяц, будут платить 1,68 грн за 1 кВт/ч.

30 сентября был подписан тарифный меморандум, предусматривающий сдерживание цен на тепло и горячую воду для населения во время отопительного сезона 2021-2022 годов. Подписи под документом поставили представители Кабинета министров, НАК Нафтогаз Украины и местных властей.

Как изменились тарифы на коммунальные услуги в Украине с 1 октября 2021 года, сколько придется платить украинцам за электроэнергию, отопление и газ – читайте в материале.