Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что подпишет закон об олигархах тогда, когда получит корректный текст этого документа, проголосованный в зале заседаний ВР.

Об этом он сообщил сегодня на заседании согласительного совета депутатских фракций и групп.

По словам Разумкова, парламентский комитет направил в Аппарат ВР закон не в том виде, в котором он был проголосован.

Речь идет, вероятно, о Комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, который ранее утвердил закон об олигархах и направил его в Главное юридическое управление ВР.

– Закон об олигархах. Здесь начали все рассказывать, что кто-то что-то где-то прячет. Докладываю вам, что ничто не может укрыться в стенах Верховной Рады. Когда комитет направляет в Аппарат ВР, понимая, что он делает, закон не тот, который голосовался в стенах Верховной Рады, — это уже подлог… То, что вам что-то не нравится, или вы наделали ошибок при непрофессиональной подготовке к рассмотрению закона, и пошли по непонятной процедуре в зале ВР, — это проблемы комитета, — подчеркнул Разумков.

Он добавил, что может подписать только тот документ и в той редакции, в которой он был принят в зале заседаний парламента.

– Комитет – не Рада, решение принимает украинский парламент. И то, за что голосует украинский парламент, я как спикер должен подписать. Это решение Конституционного суда. Подписывается исключительно тот закон, который проголосован в зале. Те поправки, которые ставились на голосование, те, которые ставились на отклонение, или в редакции, что осталась в комитете. И их должно быть три… Как только ко мне поступит корректный текст закона, за который проголосовала Рада, я подпишу его, — отметил Разумков.

По его словам, пока что ни одна фракция не подала предложений о рассмотрении постановлений об отмене голосования за закон об олигархах.

Что известно о законе и его принятии?

Закон об олигархах №5599 приняли 23 сентября. За проголосовали 279 народных депутатов, против – 54.

Законопроект об олигархах предусматривает создание Реестра олигархов. Лицо считается олигархом, если имеет политическую жизнь, влияет на СМИ, является владельцем объекта хозяйствования, а стоимость его активов превышает 1 млн прожиточных минимумов.

После принятия во втором чтении в законе об олигархах обнаружили коллизию: три поправки, которые противоречат друг другу. Народные избранники проголосовали за поправку от спикера Дмитрия Разумкова, которая предусматривает, что лицо признает олигархом Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК). А также учли первую редакцию закона об олигархах, в которой говорилось, что определять олигарха будет Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

24 сентября первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук заявил об исправлении допущенных в стенограмме неточностей относительно законопроекта №5599.

В первом чтении Рада приняла закон 1 июля. Тогда его поддержали 275 нардепов. На заседании не были рассмотрены альтернативные законопроекты – это противоречит регламенту.

Комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС рекомендовал доработать закон, потому что его принятие противоречит соблюдению принципа правовой определенности.

3 сентября омбудсмен Людмила Денисова заявила, что законопроект №5599 об олигархах не соответствует Конституции. В связи с этим она написала открытое письмо главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову.

10 сентября он направил законопроект для экспертного заключения Венецианской комиссии. 16 сентября Венецианская комиссия приняла запрос Украины о рассмотрении законопроекта №5599 о так называемых олигархах.

Ряд политиков заявляли, что законопроект может нарушить базовые права человека и повлиять на свободу слова в Украине.

Кого могут отнести к категории “олигархов” и что предусматривает законопроект – читайте в материале.

Фото: Верховная Рада