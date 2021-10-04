В Слуге народа назвали основного кандидата на должность главы парламента

Заместитель главы фракции Слуга народа Евгения Кравчук рассказала, кто является основным кандидатом на должность главы Верховной Рады.

Об этом она сказала в эфире одного из телеканалов.

По ее словам, во фракции нет разногласий по поводу кандидатуры на должность нового спикера парламента.

— У нас состоялось длительное заседание фракции в Трускавце. У нас была совершенно откровенная нормальная работа, разговор. У нас нет ни одного раскола во фракции по поводу этого вопроса. Действительно, это решение довольно трудное (касательно отставки Разумкова — Ред.). Речь идет о конфликте внутри фракции, это именно политическое измерение нашей фракции — сейчас делегировать другому человеку должность председателя парламента. У нас сейчас основной кандидат — это Руслан Стефанчук, — сообщила она.

Напомним, 30 сентября фракция Слуга народа инициировала сбор подписейза отставку Дмитрия Разумкова с должности председателя ВР. Соответствующий документ с требованием предоставить подписные листы Разумкова от имени фракции прислал ее председатель — Давид Арахамия.

Согласно регламенту, нужно собрать минимум 150 подписей депутатов. Но для отстранения его от должности нужно 226 голосов.

2 октября стало известно, что депутаты Слуги народа собрали более 150 подписей за отставку Разумкова.

Отметим, президент Владимир Зеленский считает, что Разумков уже перестал быть членом команды партии Слуга народа и ведет свою собственную политическую жизнь.