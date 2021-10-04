Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Украина Происшествия Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Политика
Максим Зайченко |

В Слуге народа назвали основного кандидата на должность главы парламента

руслан стефанчук

Заместитель главы фракции Слуга народа Евгения Кравчук рассказала, кто является основным кандидатом на должность главы Верховной Рады.

Об этом она сказала в эфире одного из телеканалов.

По ее словам, во фракции нет разногласий по поводу кандидатуры на должность нового спикера парламента.

— У нас состоялось длительное заседание фракции в Трускавце. У нас была совершенно откровенная нормальная работа, разговор. У нас нет ни одного раскола во фракции по поводу этого вопроса. Действительно, это решение довольно трудное (касательно отставки Разумкова — Ред.). Речь идет о конфликте внутри фракции, это именно политическое измерение нашей фракции — сейчас делегировать другому человеку должность председателя парламента. У нас сейчас основной кандидат — это Руслан Стефанчук, — сообщила она.

Напомним, 30 сентября фракция Слуга народа инициировала сбор подписейза отставку Дмитрия Разумкова с должности председателя ВР. Соответствующий документ с требованием предоставить подписные листы Разумкова от имени фракции прислал ее председатель — Давид Арахамия.

Согласно регламенту, нужно собрать минимум 150 подписей депутатов. Но для отстранения его от должности нужно 226 голосов.

2 октября стало известно, что депутаты Слуги народа собрали более 150 подписей за отставку Разумкова.

Отметим, президент Владимир Зеленский считает, что Разумков уже перестал быть членом команды партии Слуга народа и ведет свою собственную политическую жизнь.

Фото: УНИАН

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка