Пленарное заседание Верховной Рады 5 октября традиционно начнется в 10.00. На повестке дня у нардепов – голосование за ряд неотложных законопроектов, а также проектов законов в первом и втором чтениях.
Прежде всего депутаты должны проголосовать за проект постановления о внесении изменений в повестку дня шестой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва.
Далее – рассмотреть аж 12 проектов постановления об отмене принятого 23 сентября во втором чтении и в целом законопроекта об олигархах №5599.
Есть к рассмотрению на повестке дня и два неотложных законопроекта.
Первый – об установлении праздника День украинской государственности – обозначенный президентом Украины Владимиром Зеленским как неотложный.
Второй – об основах государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 годы – Кабмином.
В повестку дня для принятия решения должны включить и законопроект о Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставление услуг почтовой связи.
В первом чтении народные избранники рассмотрят законопроект об урегулировании вопроса выплаты одноразовой денежной помощи в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной потери трудоспособности без установления инвалидности лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты.
Кроме того, должны сосредоточиться на вопросах:
- совершенствования порядка досрочного прекращения полномочий сельского, поселкового, городского головы;
- лишения Кабмина несвойственных полномочий;
- усиления открытости работы органов местного самоуправления и Верховной Рады Украины.
К рассмотрению депутатами 5 октября во втором чтении представлены также законопроекты:
- об использовании имущества ликвидированных коммунальных учреждений среднего образования в сельской местности;
- о зарегистрированном месте проживания граждан Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым и городе Севастополе, а также оформление документов, которые удостоверяют личность и подтверждают гражданство Украины;
- о внеочередном обеспечении жильем лиц, взятых на учет до 1 января 1993 года и проживающих в жилье временного назначения;
- о приведении законодательства Украины в сфере детского питания в соответствие с требованиями законодательства ЕС.