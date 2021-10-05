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Факты / Украина / Политика
Тетяна Забожко |

12 постановлений об отмене принятого закона об олигархах: повестка дня Рады 5 октября

Верховна Рада депутатский портфель

Пленарное заседание Верховной Рады 5 октября традиционно начнется в 10.00. На повестке дня у нардепов – голосование за ряд неотложных законопроектов, а также проектов законов в первом и втором чтениях.

Прежде всего депутаты должны проголосовать за проект постановления о внесении изменений в повестку дня шестой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва.

Далее – рассмотреть аж 12 проектов постановления об отмене принятого 23 сентября во втором чтении и в целом законопроекта об олигархах №5599.

Есть к рассмотрению на повестке дня и два неотложных законопроекта.

Первый – об установлении праздника День украинской государственности – обозначенный президентом Украины Владимиром Зеленским как неотложный.

Второй – об основах государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 годы – Кабмином.

В повестку дня для принятия решения должны включить и законопроект о Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставление услуг почтовой связи.

В первом чтении народные избранники рассмотрят законопроект об урегулировании вопроса выплаты одноразовой денежной помощи в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной потери трудоспособности без установления инвалидности лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты.

Кроме того, должны сосредоточиться на вопросах:

  • совершенствования порядка досрочного прекращения полномочий сельского, поселкового, городского головы;
  • лишения Кабмина несвойственных полномочий;
  • усиления открытости работы органов местного самоуправления и Верховной Рады Украины.

К рассмотрению депутатами 5 октября во втором чтении представлены также законопроекты:

  • об использовании имущества ликвидированных коммунальных учреждений среднего образования в сельской местности;
  • о зарегистрированном месте проживания граждан Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым и городе Севастополе, а также оформление документов, которые удостоверяют личность и подтверждают гражданство Украины;
  • о внеочередном обеспечении жильем лиц, взятых на учет до 1 января 1993 года и проживающих в жилье временного назначения;
  • о приведении законодательства Украины в сфере детского питания в соответствие с требованиями законодательства ЕС.

Фото: Dreamstime

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