Пленарное заседание Верховной Рады 5 октября традиционно начнется в 10.00. На повестке дня у нардепов – голосование за ряд неотложных законопроектов, а также проектов законов в первом и втором чтениях.

Прежде всего депутаты должны проголосовать за проект постановления о внесении изменений в повестку дня шестой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва.

Далее – рассмотреть аж 12 проектов постановления об отмене принятого 23 сентября во втором чтении и в целом законопроекта об олигархах №5599.

Есть к рассмотрению на повестке дня и два неотложных законопроекта.

Первый – об установлении праздника День украинской государственности – обозначенный президентом Украины Владимиром Зеленским как неотложный.

Второй – об основах государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 годы – Кабмином.

В повестку дня для принятия решения должны включить и законопроект о Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставление услуг почтовой связи.

В первом чтении народные избранники рассмотрят законопроект об урегулировании вопроса выплаты одноразовой денежной помощи в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной потери трудоспособности без установления инвалидности лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты.

Кроме того, должны сосредоточиться на вопросах:

совершенствования порядка досрочного прекращения полномочий сельского, поселкового, городского головы;

лишения Кабмина несвойственных полномочий;

усиления открытости работы органов местного самоуправления и Верховной Рады Украины.

К рассмотрению депутатами 5 октября во втором чтении представлены также законопроекты: