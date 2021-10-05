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Факты / Украина / Политика
Тетяна Забожко |

Онлайн-трансляция заседания Верховной Рады 5 октября

верховная рада

Пленарное заседание шестой сессии Верховной Рады IX созыва начнется 5 октября в 10.00. Трансляцию заседания можно смотреть онлайн на сайте Факты ICTV.

К сегодняшнему заседанию депутаты подали 12 проектов постановления об отмене принятого 23 сентября во втором чтении и в целом законопроекта о олигархов №5599.

5 октября народные избранники в первом чтении должны рассмотреть президентский законопроект О Дне украинской государственности.

Во втором чтении с пометкой “неотложный” представлен к рассмотрению также правительственный законопроект об основах государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 годы.

В первом чтении народные избранники рассмотрят законопроекты:

  • об урегулировании вопроса выплаты одноразовой денежной помощи в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной потери трудоспособности без установления инвалидности лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты;
  • о совершенствовании порядка досрочного прекращения полномочий сельского, поселкового, городского головы;
  • о лишении Кабмина несвойственных полномочий;
  • об усилении открытости работы органов местного самоуправления и Верховной Рады Украины.

Во втором чтении депутаты сосредоточатся на приведении законодательства Украины в соответствие с требованиями законодательства ЕС в сфере детского питания.

Так, речь пойдет также об использовании имущества ликвидированных муниципальных учреждений среднего образования в сельской местности, о внеочередном обеспеченим жильем лиц, которые приняты на учет до 1 января 1993 года и проживают в жилье временного назначения, а также о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно выполнения решений Европейского суда по правам человека.

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12 постановлений об отмене принятого закона об олигархах: повестка дня Рады 5 октября

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