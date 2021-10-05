Политический развод Разумкова: есть ли у него шансы на создание своей партии

Верховная Рада 5 октября отстранила Дмитрия Разумкова от председательства на двух заседаниях и назначила голосование за его отставку с должности на 7 октября. Факты ICTV вместе с экспертами оценили события в парламенте и политические перспективы Разумкова после возможной отставки.

Сегодня фактически произошло сигнальное голосование за отставку Разумкова, считает политолог Александр Антонюк, поскольку в обоих случаях был запас голосов, то есть в четверг наберется 226 необходимых. Соглашается с ним и политолог Игорь Рейтерович.

В то же время его преемнику, которым, вероятно, станет Руслан Стефанчук, будет трудно дотянуться до планки, которую задал Разумков.

— Разумков как председатель Верховной Рады продемонстрировал хорошее качество, невзирая на любую критику. Он задал определенный эталон. Каким будет после него парламент, покажет время, — говорит Антонюк.

Политолог также раскритиковал само голосование, так как, по его мнению, председателя Верховной Рады можно снять гораздо более цивилизованным и порядочным путем.

— Это голосование вызвало чувство омерзения, наверное, из-за слабости людей или отсутствия у них своей позиции, — констатировал Антонюк, одновременно подчеркнув, что таким поведением Слуги народа только увеличат рейтинг пока еще спикера парламента.

Как выглядят политические перспективы Разумкова

Перспективы будут зависеть от того, как Разумков поведет себя сразу после отставки, главное — не делать паузу, потому что это будет означать для него политическую смерть, считает Рейтерович.

— Это будет жесткая оппозиция или конструктивная оппозиция, возможно, он вообще возьмет какую-то паузу и исчезнет на время из информационного поля. В принципе, это для него политическая смерть, потому что в значительной мере внимание к нему приковано из-за того, что он занимает должность спикера парламента, — объясняет Рейтерович.

Поэтому эксперт считает, что после отставки Разумкову нужно уже выходить с определенным набором мнений относительно процессов, которые происходят в стране, и альтернативным взглядом на все, что происходит, в контексте консолидации вокруг себя тех людей, которые, например, являются сторонниками действующей власти, но не разделяют каких-то шагов.

Политолог указывает, что таких, судя по сегодняшнему голосованию и разговорам об отставке Разумкова в той же Слуге народа, достаточно много.

— Сможет ли Разумков их консолидировать — это пока самый главный вопрос. Не поставят ли ему блок на это в Офисе президента? От этого будут зависеть его политические перспективы, — считает политолог.

При этом он не сомневается, что с электоральной точки зрения и качеств политика Разумков может претендовать на роль относительно молодого политика, который отличается большим профессионализмом, чем подавляющее большинство депутатов, и своим видением, как должна развиваться Украина.

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Высоко оценил шансы Разумкова на создание своей партии и Антонюк:

— Сегодняшний, по сути, политический развод дает Разумкову право с чистой совестью над этим вопросом задуматься, и группировать вокруг себя не только народных депутатов. Время у него на это есть, если мы говорим об очередных парламентских выборах.

Он объяснил, что критических замечаний к работе Разумкова даже со стороны оппонентов, то есть других партий, нет. Это, во-первых. А второй аспект — это индекс доверия.

— В случае Разумкова он, кажется, на уровне 32%. Пусть это небольшое количество людей на сегодняшний день, однако если он займет позицию активного политика, то, по моему мнению, среди электората 35+ у него будут хорошие шансы. По крайней мере, в будущем он может рассчитывать на создание своей политической партии, — подытожил Антонюк.

Голосование против Разумкова

5 октября Дмитрия Разумкова отстранили от председательства на двух пленарных заседаниях Рады. За это проголосовали 240 народных депутатов. А потом 246 голосами поддержали его отзыв с должности спикера в четверг, 7 октября.

Сам Разумков, комментируя эти голосования, отметил, что за должность не держится, и запущенной процедуре не будет препятствовать, хотя она и противоречит закону.

Подробно о заседании Верховной Рады, которая сегодня не смогла принять ни одного закона, — в материале Фактов ICTV.