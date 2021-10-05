Процедура отстранения Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады может начаться во вторник, 5 октября.

Об этом сообщил народный депутат от фракции Слуга народа, глава подкомитета по вопросам регламента Верховной Рады Павел Фролов.

— У монобольшенства также есть вариант отстранения председательствующего на пленарном заседании по ст. 29 регламента на срок до двух пленарных заседаний. Аналогичную процедуру пыталась применить оппозиция к Руслану Стефанчуку во время рассмотрения проекта об олигархах, но голосов на отстранение не хватило, — объяснил Фролов.

Павел Фролов добавил: если нардепы все же решат идти таким путем, то они должны инициировать этот вопрос по письменному предложению двух фракций (групп) или 150+ голосами, или регламентным комитетом и после обсуждения по сокращенной процедуре принять 226+ голосами.

Также Павел Фролов объяснил, что процедура отставки председателя Верховной Рады регламентируется ст. 76-77 регламента. Отзыв спикера может быть инициирован 150+ депутатами, и на следующий пленарный день включается в повестку дня сессии 226+ голосами.

Тогда председатель Верховной Рады должен подготовить отчет о работе и выполнении сметы, а Счетная палата — вывод, которые предоставляются депутатам не позднее, чем за два дня до рассмотрения вопроса по существу. Вопрос не рассматривается в комитетах.

Голосование за саму отставку спикера происходит не позднее, чем на 10-й день после включения вопроса в повестку дня. Дату рассмотрения определяет не спикер, а Верховная Рада.

30 сентября фракция Слуга народа инициировала сбор подписей за отставку Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента. Согласно регламенту, чтобы отозвать спикера, нужно собрать как минимум 150 подписей нардепов. Но для отстранения его от должности необходимо 226 голосов.

В то же время сам спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что отзыв его с должности должен происходить строго по регламенту.

Источник: Павел Фролов