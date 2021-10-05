Разумкова хотят отстранить от председательства на заседании парламента 5 октября — нардеп

Отстранение председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова от председательства на заседании парламента может состояться 5 октября.

Об этом сообщил глава фракции Голос Ярослав Железняк, отметив, что фракция Слуга народа пытается в обход регламента уволить председателя Верховной Рады.

— Какая у них идея? Сказать, что господин Разумков страшно нарушает регламент. После этого проголосовать отстранение, — сказал нардеп журналистам.

Ярослав Железняк объяснил, что в таком случае будет инициатива о том, чтобы отстранить Дмитрия Разумкова от ведения пленарных заседаний и запустить счетчик, чтобы в четверг уже голосовать этот вопрос.

В то же время глава фракции Голос отметил, что согласно ст. 76 и ст. 77 Регламента Верховной Рады, это невозможно, поскольку как минимум отчет председателя готовится два дня, а потом должно быть два дня на ознакомление. То есть процедура занимает больше недели.

4 октября в Верховной Раде запустили процедуру отзыва Дмитрия Разумкова с должности спикера. Сам Разумков опроверг информацию о том, что соответствующую инициативу могут рассмотреть 5 или 6 октября.

Он объяснил: как только в Аппарат парламента поступят документы с подписями народных депутатов под предложением об отзыве — будет запущена необходимая процедура. Она длится более 10 дней.

Между тем глава подкомитета по вопросам Регламента Верховной Рады Павел Фролов заявил, что процедура отстранения Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады может начаться во вторник, 5 октября.