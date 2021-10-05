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Вікторія Гірко |

Стефанчук досрочно закрыл заседание Рады — причина

руслан стефанчук

Очередное заседание Верховной Рады 5 октября завершилось досрочно. Его закрыл первый вице-спикер Руслан Стефанчук из-за несогласованной повестки дня.

После перерыва в заседании Руслан Стефанчук объяснил: учитывая то, что согласительный совет не утвердил повестку дня, которую нардепы сегодня должны были рассматривать, было внесено предложение тремя фракциями и группами безотлагательно его собрать и определиться все-таки с повесткой дня.

— Я надеюсь, что будет проведен согласительный совет, и в ближайшее время будет принята соответствующая повестка дня. После этого мы перейдем к рассмотрению вопросов, — отметил он.

5 октября Верховная Рада успела проголосовать только несколько инициатив, касающихся отставки спикера парламента Дмитрия Разумкова.

Сначала народные депутаты отстранили председателя Верховной Рады от проведения последующих двух пленарных заседаний. На это время его обязанности будет исполнять первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

После этого нардепы приняли еще одно решение, которое предусматривает, что рассмотрение вопроса об отставке Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады Украины состоится 7 октября.

Фото: УНИАН

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