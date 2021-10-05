Президент Израиля Ицхак Герцог выступил на брифинге в Киеве: о чем он говорил

Сегодня президент Израиля Ицхак Герцог прибыл со своим первым государственным визитом в Украину и встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским.

На брифинге по итогам встречи Герцог говорил об уроках прошлого, важности борьбы с антисемитизмом, двусторонних отношениях, а также пригласил президента Украины в Израиль.

Факты ICTV собрали ключевые заявления израильского лидера.

Приглашение с визитом

Ицхак Герцог пригласил украинского лидера Владимира Зеленского осуществить официальный визит в Израиль по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами.

Эта дата будет отмечаться 26 декабря.

– Господин президент, если у вас будет такая возможность, я был бы очень рад принять вас с визитом в Израиле. Я очень рад, что вы принципиально согласились приехать по случаю этого важного события в истории наших стран, — заявил Герцог, обращаясь к Зеленскому.

О Бабьем Яре и уроках истории

Герцог напомнил, что в Украине родились и выросли многие еврейские религиозные и духовные лидеры, государственные деятели, деятели культуры.

Вместе с тем президент Израиля отметил, что у еврейского народа были также болезненные страницы в истории Украины. В частности, он упомянул о трагедии Бабьего Яра.

Герцог сообщил, что в среду, 6 октября, вместе с президентом Украины посетит памятную церемонию по случаю 80-й годовщины расстрелов в Бабьем Яру.

– Еврейский народ также имеет тяжелую и мучительную историю здесь, в Украине. От беспорядков и погромов предыдущих веков до ужасной массовой казни в Бабьем Яру – в месте, где мы оба будем завтра на церемонии, посвященной 80-й годовщине расстрелов, — заявил лидер Израиля.

О вкладе Украины в сохранение памяти

Ицхак Герцог во время брифинга отметил вклад нашей страны в сохранение памяти об убитых украинских евреях.

– Сегодня важно и достойно похвалы, что Украина чувствует ответственность за память, историю и культурное пространство еврейской общины, которая живет здесь в течение многих лет, может, более тысячи лет. Начиная с сохранения еврейских кладбищ, что так необходимо, до создания мемориальных центров памяти убитых украинских евреев, — заявил он.

Президент назвал это важной основой для партнерства между нашими странами в борьбе с антисемитизмом, а также для построения плодотворного совместного будущего.

Герцог также поблагодарил украинского лидера и Верховную Раду за поддержку закона о борьбе с антисемитизмом.

– Мы должны извлечь уроки из истории. Человечество в целом и Европа в частности не могут допускать проявлений антисемитизма в любой форме: ни в демонстрациях, ни в стирании и отрицании истории, ни в глорификации кровавых фигур из прошлого, действия которых были мотивированы антисемитизмом и ненавистью, — подчеркнул он.

О двустороннем сотрудничестве

Ицхак Герцог выразил уверенность, что в будущем Украина и Израиль будут углублять свое сотрудничество.

– Есть совместное видение наших стран в ряде важных сфер, включая экономику, технологии, науку, энергетику, сельское хозяйство, здравоохранение, туризм и многие другие. Будущее отношений между нашими странами выглядит более перспективным, чем когда-либо, — подчеркнул он.

Церемония памяти жертв Бабьего Яра состоится в Киеве завтра, 6 октября, возле памятника Менора. В ней, в частности, примут участие президент Украины Владимир Зеленский и лидеры Германии и Израиля – Франк-Вальтер Штайнмайер и Ицхак Герцог.