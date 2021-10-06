Пленарное заседание Верховной Рады в четверг, 7 октября, на котором будет рассматриваться вопрос отставки Дмитрия Разумкова с должности спикера, будет вести глава финансового комитета Данил Гетманцев.

Такое решение сегодня приняли на заседании ВР.

Согласно регламенту, председательствующего на заседании 7 октября выбирали среди нардепов, которые не подписали предложение об отзыве Разумкова.

Голосование за кандидатов на эту роль сегодня проводили по процедуре ad hoc. Это означает, что вопрос об избрании председательствующего на заседании не включался в повестку дня и решался после обсуждения по сокращенной процедуре, без предварительной подготовки в комитетах.

Кандидатуру Даниила Гетманцева выдвинул первый заместитель главы фракции Слуга народа Александр Корниенко.

Также были выдвинуты кандидатуры:

• внефракционного нардепа, бывшего члена фракции Слуга народа Гео Лероса;

• нардепа от фракции Европейская Солидарность Алексея Гончаренко;

• нардепа от фракции Слуга народа Александра Бакумова.

Кроме того, в зале раздавались шуточные предложения сделать председательствующим нардепа от Слуги народа Юрия Корявченкова, или же Николая Тищенко (также представитель Слуги народа).

Предлагалось также рассмотреть кандидатуру Андрея Парубия – спикера парламента предыдущего созыва.

Корявченков взял самоотвод. В результате рассматривались четыре кандидатуры: Гетманцева, Леросп, Гончаренко и Бакумова.

Во время предварительного рейтингового голосования за кандидатуру Гетманцева проголосовали 236 депутатов, Лероса – 42, Гончаренко – 72, Бакумова – 118. В результате на утверждение вынесли кандидатуру Даниила Гетманцева, за которую в итоге проголосовали 239 народных избранников.

Как известно, Даниил Гетманцев был избран в Верховную Раду по списку партии Слуга народа (под номером 20). Он является главой Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Возможная отставка Разумкова: что известно

5 октября спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова отстранили от председательства на двух ближайших пленарных заседаниях ВР.

За соответствующее решение проголосовали 240 народных депутатов: больше всего – от фракции Слуга народа (200 голосов).

Заместитель главы фракции Слуга народа Александр Корниенко объяснил инициативу отстранения Разумкова тем, что спикер ВР якобы отказался ставить на голосование согласительного совета в понедельник, 4 октября, предложения по повестке дня пленарных заседаний, чем нарушил регламент.

Вопрос об отставке Дмитрия Разумкова с должности спикера будут рассматривать в четверг, 7 октября.