Кулуары Рады полностью открыли для журналистов: Разумков подписал распоряжение

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение, которым полностью снял ограничения для доступа журналистов в кулуары парламента.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь спикера ВР Ольга Туний.

Речь идет о снятии ограничений на передвижение представителей СМИ в кулуарах второго этажа парламента, а также об увеличении количества журналистов, которые смогут работать на втором и третьем этажах ВР.

– В связи с многочисленными обращениями журналистов, глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение об увеличении количества представителей СМИ, которые могут работать в парламенте на втором и третьем этажах… Также, согласно распоряжению, снимаются любые ограничения на передвижение в кулуарах второго этажа, — отметила Туний.

Так, Разумков внес изменения в свое распоряжение от 12 марта 2020 года О дополнительных мерах по предупреждению возникновения острой респираторной болезни.

Согласно новым правилам, журналистам разрешено работать:

• в пресс-центре на третьем этаже – до 200 человек;

• на балконе прессы в зале заседаний парламента – до 30 человек;

• в кулуарах второго этажа ВР – до 200 человек.

В пресс-центр на третьем этаже будут допускать: не более двух съемочных групп (четыре человека) от телеканалов; не более двух человек – от информационных агентств и по одному представителю от других изданий.

В кулуары второго этажа Верховной Рады будут допускать: не более одной съемочной группы (двух человек) от телеканалов; до двух человек он информационных агентств и по одному журналисту от других изданий.

Стоит отметить, что в период карантина журналисты работали в пресс-центре ВР на третьем этаже (с определенным лимитом по количеству человек), а также в ложе прессы (до 30 операторов и фотографов).

Однако для представителей СМИ были закрыты кулуары второго этажа парламента, где обычно происходило общение журналистов с нардепами.

В начале сентября этого года Дмитрий Разумков сообщил, что Верховная Рада частично открывает свои кулуары для представителей СМИ. Тогда спикер отмечал, что допускается присутствие до 40 журналистов на втором этаже в отведенной части кулуаров.

Возможная отставка Разумкова

5 октября спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова отстранили от председательства на двух ближайших пленарных заседаниях ВР.

За соответствующее решение проголосовали 240 народных депутатов. Больше всего – от фракции Слуга народа (200 голосов), партии За будущее (16 голосов), депутатской группы Доверие (18).

Заместитель главы фракции Слуга народа Александр Корниенко инициативу отстранения Разумкова объяснил тем, что спикер ВР якобы отказался ставить на голосование согласительного совета в понедельник, 4 октября, предложения по повестке дня пленарных заседаний и этим нарушил регламент.

В четверг, 7 октября, будет рассматриваться вопрос об отставке Дмитрия Разумкова с должности спикера.

Источник: Ольга Туний

Фото: Верховная Рада, Ольга Туний