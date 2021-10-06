Центральная избирательная комиссия утвердила форму, цвет и текст избирательных бюллетеней по промежуточным выборам народных депутатов Украины 31 октября для голосования в одномандатных избирательных округах №184 и №197.

Текст избирательных бюллетеней будет печататься на государственном языке только с одной стороны на листе светло-фиолетового цвета с двухтоновым водяным знаком и защитными волокнами.

Краски на защитных графических антисканерных элементах будут иметь флуоресценцию под действием ультрафиолетового облучения.

А определенные элементы будут терять окраску под воздействием температур.

Номер избирательного участка будет проявляться на обороте избирательного бюллетеня.

В 184-м избирательном округе бюллетень будет размером 200 х 400 мм, а в 197-м – 200 х 600 мм.

– Чтобы не дезориентировать избирателя, порядковые номера, указанные в избирательном бюллетене, не будут меняться, если ЦИК отменит регистрацию кандидата в депутаты или кандидат в депутаты выбудет с баллотирования, – отметил член ЦИК Сергей Постивый.

Кроме того, ЦИК образовала контрольную комиссию, которая будет следить за изготовлением избирательных бюллетеней на предприятии.