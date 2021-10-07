Мы обеспокоены таким решением: Шмыгаль о газовом соглашении РФ и Венгрии

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прокомментировал газовое соглашение между Венгрией и Россией, которое предусматривает транспортировку газа в обход Украины.

Во время выступления на Киевском международном экономическом форуме, Шмыгаль заявил, что Украина обеспокоена таким решением Венгрии.

— Конечно, мы обеспокоены таким решением Венгрии. Это суверенная страна, она имеет право на развитие своей экономики и свои внутренние договоры.

Премьер-министр Украины отметил, что соседние страны должны объединяться в кризисных вопросах.

— Сегодня мы говорим с нашими европейскими партнерами. Если мы партнеры, то партнерство предполагает объединение в кризисе и совместные ответы на вызовы, которые сегодня возникают.

В этих совместных ответах, в контексте и плоскости такого сотрудничества лежит наша взволнованность и кооперация с Европой, с Европейской комиссией, с Венгрией и другими странами-соседями, которые ищут ответы на вызовы перед газовым кризисом.