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Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

Шмыгаль назвал сумму государственного долга Украины

Шмыгаль назвал сумму государственного долга Украины

Государственный долг Украины сейчас составляет более $90 млрд. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время Киевского международного экономического форума.

— Сегодня гарантированный государством долг и государственный долг Украины чуть более $90 млрд в эквиваленте. Нагрузка довольно большая.

Шмыгаль подтвердил, что Украина занимала деньги под большие проценты, но структуру долга будут менять, для этого существует специальный план.

— Мы увеличиваем собственные внутренние заимствования, уменьшаем долю внешних заимствований, при этом ежегодно процент стоимости капитала мы снижаем.

По данным Министерства финансов Украины, точная сумма государственного и гарантированного государством долга по состоянию на 31 августа 2021 года составляет 2 485,35 млрд грн или $92,96 млрд.

В августе сумма уменьшилась в гривневом эквиваленте на 14,28 млрд грн и в долларовом эквиваленте на $0,44 млрд.

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