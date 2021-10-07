Окружной административный суд Киева запретил Центральной избирательной комиссии указывать на информационном плакате, в избирательном бюллетене и на сайте ЦИК данные кандидата-двойника действующего городского главы Золотоноши Виталия Войцеховского.

Суд остановил действие решения Деснянского отдела ЗАГСа, который 14 сентября выдал Шевченко Виктору Александровичу свидетельство о смене фамилии, имени и отчества на Войцеховский Виталий Александрович.

Войцеховский-двойник подал документы в ЦИК как самовыдвиженец 20 сентября, через 6 дней после смены имени и фамилии.

В автобиографических сведениях отметил, что работает в общественном союзе ЗолотЫношский городской совет.

Сведений о таком союзе в Государственном реестре физических и юридических лиц нет.

Заметили в ЦИК и несоответствия с официальным трудоустройством самовыдвиженца в 2020 году, поскольку согласно данным Государственного реестра юридических лиц Виктор Шевченко является субъектом предпринимательской деятельности.

Сразу после регистрации двойника полиция открыла уголовное производство по факту препятствования осуществлению избирательного права.

Настоящий Войцеховский Виталий Александрович, который является главой Золотоношского городского совета, подал документы в ЦИК 10 сентября.

Довыборы в парламент на 197-м избирательном округе состоятся 31 октября, потому что избранный в 2019 году депутатом ВР Александр Скичко 29 января стал главой Черкасской ОГА. 30 марта Верховная Рада проголосовала за сложение им депутатских полномочий.

Источник: ЦИК, Опора