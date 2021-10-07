Глава партии Слуга народа Александр Корниенко, которая является инициатором отставки спикера парламента Дмитрия Разумкова, озвучил ряд претензий к нему.

Выступая с трибуны, он отметил, что, по его мнению, Дмитрий Разумков отступил от общих принципов партии Слуга народа, поэтому больше не является членом команды и не может представлять политсилу на такой высокой должности.

— У партии и избирателей есть множество вопросов к работе председателя парламента. Большинство из них риторические, — сказал Корниенко.

Так, он спросил у спикера, почему законопроекты одних комитетов попадали на заседания быстро, а другие — нет, почему долгое время не могли назначить руководителя аппарата Верховной Рады, почему Разумков не поддержал некоторые санкции на заседании СНБО, почему для СМИ кулуары, которые были закрыты год из-за коронавируса, вдруг открыли перед его отставкой.

Кроме того, Александр Корниенко обвинил Дмитрия Разумкова в том, что тот якобы поставил собственные политические и жизненные амбиции выше командных целей и договоренностей.

7 октября Верховная Рада отправила в отставку Дмитрия Разумкова — спикера парламента. За соответствующее решение проголосовали народных 284 депутата.

Больше всего голосов дала фракция Слуга народа — 215. Также за отставку Дмитрия Разумкова проголосовали 20 народных депутатов от фракции Батькивщина, 19 — от партии За будущее, 18 — от группы Довіра, 6 — от фракции Голос и 6 — внефракционных.